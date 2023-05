Italiaanse kampioen Filippo Zana wint loodzware 18de rit, Almeida verliest terrein

Italiaans kampioen Filippo Zana (Team Jayco-Alula) beleefde in Val di Zoldo met een sprintzege tegen Thibaut Pinot zijn allermooiste zege ooit. Dat na een waanzinnig boeiende etappe waarin João Almeida de verliezer van de dag was en Thomas als leider op zijn 37ste verjaardag gemakkelijk de aanval van een herboren Roglic counterde.

De 24-jarige Zana was de beste na een rit in de Dolomieten over 161 km tussen Oderzo en skioord Val di Zoldo. Onderweg moesten de renners over vijf cols, waaronder twee van eerste categorie en aankomst op een klim van tweede categorie.

De Italiaanse kampioen maakte deel uit van een vroege vluchtersgroep van zeven renners en toonde zich uiteindelijk de sterkste in een sprint met Fransman Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). Die deed alles wat in zijn mogelijkheden lag om in de laatste klim ook de Italiaanse kampioen van Jayco-Alula te droppen, maar dat lukte niet.

Warren Barguil, Derek Gee, Aurélien Paret-Peintre en Marco Frigo druppelden één voor één binnen. Ze waren diegenen die overbleven van de vlucht van de dag. De bergtrui was een troostprijs voor de bijna 33-jarige Pinot die net als op Crans Montana met een tweede plaats vrede moest nemen.

Dolle rit

Aan die finale gingen boeiende uren vooraf. Wie dacht dat dit een overgangsetappe zou worden op de vooravond van de koninginnenrit, had het verkeerd voor. Het werd een dolle start waarbij de wedstrijdsituatie slag om slinger veranderde en velen de motor opbliezen bij het spervuur van aanvallen. De belangrijkste was Ben Healy die zijn bedrijvigheid het eerste uur cash betaalde. Nog op de eerste flanken van de Passo della Crosetta ontplofte de jonge Brit van EF Education-EasyPost.

Het was op die Crosetta dat Frigo, Gee (tandem van Israel-Premier Tech) en Thibaut Pinot, op acht kilometer van de top weg schoten van het peloton, dat amper nog een dertigtal renners bevatte. Ook de Italiaanse kampioen Filippo Zana en de Fransman Aurélien Paret-Peintre kwamen snel aansluiten. Op de top van de col van eerste categorie kwam Thibaut Pinot als eerste door voor Marco Frigo, Aurélien Paret-Peintre, Derek Gee en Filippo Zana. De bedoelingen van Pinot waren duidelijk: vandaag zou hij de ‘maglia azzurra’ terugnemen van Ben Healy.

Dit vijftal kreeg van Ineos-Grenadiers carte blanche. Alleen Vadim Pronskiy en Warren Barguil forceerden op een kleine 108 km van de finish nog de aansluiting. Op dat moment volgde het peloton onder aanvoering van Ineos-Grenadiers op maximaal 1’50”.

Op de col van vierde categorie, de Pieve d’Alpago (na 68,3 km) pakte Pinot ook de drie punten mee. Daarna liet Ineos-Grenadiers de voorsprong veel meer ruimte. Op 50 km van het einde reden de koplopers 5’03” voor het peloton uit. Terwijl Pinot als best geplaatste donderdagmiddag dertiende stond op 6’48” van Thomas. De eerste kilometers van de Forcella Cibiana versnelde de groep, terwijl voorin Pronskiy moest loslaten. Op de top kwam Pinot als eerste door zodat hij achteraf de maglia azzurra kon afhalen. Daar hadden de favorieten op de eindzege een achterstand van vijf minuten.

Wat deden de favorieten?

João Almeida was op Monte Bondone nog met Thomas de winnaar van de dag, maar de Portugees plooide op de Coi, een nieuwe onbekende, steile col. Hoewel hij voorbeeldig gepiloteerd werd door Jay Vine – die dan nog ei zo na onderuit ging in de laatste afdaling – verloor de kopman van UAE Team Emirates 21 seconden en staat nu op 39 seconden van Thomas.

Primoz Roglic daarentegen is opnieuw alive and kicking. Dat ondervond Geraint Thomas aan den lijve toen de Sloveen met Sepp Kuss als sherpa op de Coi een aanval plaatste. Roglic won de verloren tijd ten opzichte van João Almeida en schuift met 29 seconden achterstand op naar de tweede plaats in de stand.

Maar het is Geraint Thomas die de winnaar is van deze tweede slag van de week. De 37-jarige Welshman reed even vlot met Roglic naar de finish. Hij behoudt de roze leiderstrui.

Eddie Dunbar schuift dan weer op naar de vierde plaats in de stand want Damiano Caruso gaf niet thuis toen de debatten echt begonnen.

Wat deden de Belgen?

Laurens De Plus ontpopte zich nog maar eens tot de rechterhand van Geraint Thomas. Al op de eerste col van de dag vloog hij hard omhoog. Voelden ze dat Roglic daar een slecht moment doormaakte? Het was alvast bizar dat na Jumbo-Visma ineens Ineos-Grenadiers snoeihard overnam, terwijl Roglic zich in het tweede gedeelte van dat peloton bevond. De Ninovieter herhaalde nog eens hetzelfde sloopwerk op de flanken van de Forcella Cibiana waar het peloton serieus werd uitgedund, zodat de groep van de favorieten op een dozijn kilometer van de streep maar een twintigtal man meer bevatte.

Nog drie dagen

Vrijdag moet het peloton opnieuw de klimmersbenen aanspreken voor de koninginnenrit over 183 km naar de legendarische Tre Cime di Lavaredo, een col buiten categorie. Er wachten de renners liefst 5.400 hoogtemeters.

Zaterdag kan het klassement een laatste keer door elkaar worden geschud in de ook al erg lastige klimtijdrit over 18,6 km naar Monte Lussari. Zondag eindigt de 106de Giro met een sprintersetappe in Rome.