Voor het eerst wereldwijd meer investeringen in zonne-energie dan in olie

Nooit werd er meer geïnvesteerd in koolstofvrije technologie dan vandaag. China loopt op kop, maar blijft ook de investeringen in fossiele brandstoffen aandrijven.

Dit jaar zal de wereld per dag meer dan een miljard dollar in zonne-energie investeren. voor in totaal 380 miljard. Daarmee wordt voor het eerst meer in zonne-energie dan in olieproductie (370 miljard dollar) geïnvesteerd. Dat stelt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn jongste World Energy Investment-rapport, dat donderdag is gepubliceerd. Zonne-energie kroont zichzelf daarmee als een ‘echte energiesupermacht’, merkt de energie-analist van de denktank Ember op. Ze wordt stilaan ‘het grootste instrument dat we hebben voor het snel koolstofarm maken van de hele economie’.

China leidt de dans. De Aziatische grootmacht heeft tussen januari en eind april al drie keer meer zonnepanelen geïnstalleerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Als het op dat pad verdergaat, zal China dit jaar meer zonnepanelen installeren dan er in heel de Verenigde Staten liggen, meldde Bloomberg deze week. Ook technologisch zit het land in de kopgroep, nadat vorig jaar voor het eerst een Chinees bedrijf (Longi Green Energy Technology) het record verbeterde voor de meest efficiënte zonnecel.

Zonne-energie ontwikkelt zich snel, en heeft nog een heel groot potentieel, merkt het IEA op. Want het leeuwendeel van de investeringen gebeurt in de geïndustrialiseerde landen, terwijl de ontwikkelingslanden achterblijven – net die landen waar de zon het meeste schijnt, signaleert het IEA.

‘Sneller dan gedacht’

Ook investeringen in andere vormen van koolstofarme technologieën blijven ‘sneller groeien dan veel mensen dachten’, aldus Fatih Birol, de topman van het IEA. In totaal worden de investeringen in koolstofarme technologieën dit jaar begroot op 1.700 miljard dollar tegenover ongeveer 1.000 miljard dollar voor de olie-, gas en steenkoolindustrie. ‘Voor elke dollar die vandaag wordt geïnvesteerd in fossiele energie vloeit er ongeveer 1,7 dollar naar groene energie’, zei Birol. ‘Vijf jaar geleden was die verhouding nog gelijk.’

Die investeringen in koolstofarme energie, waaronder zonne-, wind-, en kernenergie, en in elektrische voertuigen en warmtepompen, zullen per jaar met ongeveer een kwart toenemen, voorspelt het IEA. Dat is sneller dan de investeringen in fossiele brandstoffen, die dit jaar met 15 procent zullen stijgen.

Nieuwe investeringen in steenkool (voor het klimaat de meest schadelijke van alle fossiele brandstoffen) baren het IEA zorgen. Onder impuls van China zouden die dit jaar met 10 procent stijgen tot nieuwe recordhoogtes, en de doelstelling ondermijnen om tegen halverwege deze eeuw klimaatneutraal te worden. Twee jaar geleden stelde het IEA nog dat er geen nieuwe investeringen meer mogen gebeuren in fossiele brandstoffen als we dat doel willen halen, in de hoop de opwarming van de aarde op langere termijn tot 1,5 graden Celsius te beperken.

Lees ook