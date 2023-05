Craeybecxktunnel weer open na storing met slagbomen

Door een technische storing gingen de slagbomen aan de drukke Craeybeckxtunnel in Antwerpen naar beneden. De tunnel werd een tijdlang in beide richtingen afgesloten. Intussen is hij in weer in beide richtingen vrijgegeven.

De slagbomen gingen rond 12 uur onbedoeld naar beneden. Dat gebeurde zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen. Normaal gebeurt dat enkel in geval van nood.

De drukke verkeersader was door het technisch defect een tijdlang in beide richtingen afgesloten. De file liep snel op tot zes kilometer – of drie kwartier aanschuiven – in beide richtingen. Daarbovenop botste een vrachtwagen ook nog eens tegen een slagboom.

In de richting van Brussel werden de slagbomen kort voor 13 uur fysiek uitgeschakeld en weer omhoog gehaald. Even later werd ook de koker richting Antwerpen vrijgegeven.

De wegpolitie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. Het Verkeerscentrum raadt bestuurders aan om via de A12 om te rijden.

