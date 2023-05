Dromen van Brussel tot Berlijn: morgen vertrekt eerste nachttrein

Goed nieuws voor wie van een Berlijnse curryworst wil proeven of een bezoek wil brengen aan de Brandenburger Tor. Op vrijdag 26 mei vertrekt de eerste nachttrein vanuit Brussel naar Berlijn. Je twijfelt beter niet te lang, want ‘er wordt goed geboekt’.

Na een succesvolle testrit vertrekt vrijdag de eerste nachttrein van het Nederlands-Belgisch spoorinitiatief European Sleeper vanuit Brussel naar Berlijn. De trein vertrekt om 19.22 uur in Brussel-Zuid en komt de ochtend nadien omstreeks 9.00 uur aan in Duitsland. Vanavond rijdt de eerste trein vanuit Berlijn naar Brussel.

Wie vanuit Brussel reist, kan op maandag, woensdag en vrijdag een plek op de trein reserveren. Vanuit Berlijn kan dat op zondag, dinsdag en donderdag. Met haltes in onder meer Antwerpen en Amsterdam doet de nieuwe nachttrein er ongeveer elf uur en dertig minuten over om zijn passagiers op hun bestemming te brengen.

Eigen badkamer en bureau

Wat comfort en budget betreft, is er voor elk wat wils. Er zijn slaap-, lig- en zitwagons. De eerste optie is door zijn eigen badkamer en bureau te vergelijken met een hotelkamer. De slaapwagons zijn bijna volledig volgeboekt tot september. Voor de eerste rit naar Berlijn zijn wel nog zit- en ligwagons beschikbaar. Die kosten respectievelijk 130 en 180 euro. Co-ceo Elmer van Buuren benadrukt dat er ‘goed geboekt’ wordt en u dus best niet te lang twijfelt.

Het gaat om de tweede nachttrein in België, na de NightJet van de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB richting Wenen. Vanaf 2024 zal de trein Brussel-Berlijn nog doorrijden naar de Tsjechische hoofdstad Praag.

