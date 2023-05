Tina Turners overlijden laat weinigen onberoerd. De rockdiva leidde een leven dat het vertellen meer dan waard bleek: er was de musical, de film … De glamour die Turner op het podium uitstraalde, dimde achter de schermen. Op elfjarige leeftijd werd ze van haar ouders gescheiden, later verloor ze twee zonen en er was natuurlijk haar relatie met Ike Turner die uitmondde in een huwelijk met huiselijk geweld. Maar naar de echtscheiding volgde de heropstanding die velen inspireerde. Turners optredens waren steevast spectaculair en energiek. De fotoredactie van De Standaard verzamelde enkele indrukwekkende beelden uit haar rijke leven. Klik op de eerste foto om de hele reeks te zien.