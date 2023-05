Wit-Russische nobelprijswinnaar Bialiatski overgebracht naar beruchte gevangenis

Ales Bialiatski, de Wit-Russische mensenrechtenactivist die vorig jaar de Nobelprijs voor de vrede kreeg, is overgebracht naar strafkolonie N9 in Gorki. Dat heeft zijn vrouw Natalia Pinchuk gezegd, meldt The Guardian. Die gevangenis staat bekend om haar wreed regime.

Pinchuk is bezorgd om het welzijn van haar man, van wie ze al een maand niets gehoord heeft. Ze gaat ervan uit dat ook hij haar brieven niet ontvangt en dat hij in een ‘informatief isolement’ wordt gehouden.

Bialiatski zit al twintig maanden achter de tralies. Hij werd opgepakt vanwege zijn rol in de massale protesten tegen de verkiezingen van 2020, die Alexander Loekasjenko een tweede ambtstermijn als president opleverden. In maart van dit jaar veroordeelde een rechtbank Bialiatski en drie van zijn collega’s tot tien jaar cel.

Pinchuk maakt zich zorgen om de gezondheid van haar man. Zijn handschrift in de laatste brieven die ze van hem ontving, geeft aan dat zijn fysieke conditie en zicht achteruitgaan. Bialiatski is zestig jaar oud. In de N9-strafkolonie worden gevangenen geslagen en aan dwangarbeid onderworpen.

