Duitsers houden hand op de knip: economie roetsjt in recessie

De Duitse economie gaat door zwaar weer. In het eerste kwartaal van 2023 daalde het bruto binnenlands product met 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden. De hoge prijzen ergeren veel consumenten.

Wat economen al een tijdje vreesden, is gebeurd. Volgens een eerste raming van het Duitse statistiekbureau zou het bbp in het eerste kwartaal stagneren, maar na een correctie voor prijs- en kalendereffecten daalde het bbp met 0,3 procent. De daling volgt op een daling van 0,5 procent in het vierde kwartaal van 2022.

‘De Duitse consument is op zijn knieën gevallen: hij gaat gebukt onder de hoge inflatie en de hoge energieprijzen’, zegt Andreas Scheuerle, analist bij DekaBank. De consumptie van huishoudens daalde met 1,2 procent op kwartaalbasis na prijs-, seizoens- en kalendercorrecties. Ze gaven minder geld uit aan voeding en drank, maar ook aan kledij. Ook de overheidsuitgaven daalden aanzienlijk met 4,9 procent op kwartaalbasis.

Geen worstcasescenario

De investeringen in de eerste drie maanden van het jaar stegen daarentegen wel. De investeringen in machines en apparatuur stegen met 3,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal, terwijl de investeringen in de bouw met 3,9 procent stegen op kwartaalbasis. Ook de handel leverde een positieve bijdrage. De uitvoer steeg met 0,4 procent terwijl de invoer met 0,9 procent daalde.

Ondanks die investeringen bleek een recessie onvermijdelijk. ‘De enorme stijging van de energieprijzen eiste zijn tol’, aldus Jörg Krämer, hoofdeconoom bij de Commerzbank. Dat brengt nu vooral onzekerheid over of er in de tweede helft van het jaar sprake zal zijn van enig herstel. Dankzij een milde winter is Duitsland wel ontsnapt aan de worstcasescenario’s, zoals gastekorten, die de economie zwaar hadden kunnen treffen.

De Bundesbank verwacht dat de economie in het tweede kwartaal een bescheiden groei zal optekenen. Vooral omdat de opleving in de industrie de stagnerende consumptie van huishoudens en een terugval in de bouwsector kan compenseren.

