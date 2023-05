Assita Kanko (N-VA) beschuldigd van intimidatie

Een voormalige medewerker, die ontslagen werd, beschuldigt Europees Parlementslid Assita Kanko (N-VA) van intimidatie.

Het Europees Parlement heeft een onderzoek geopend naar mogelijke intimidatie door Assita Kanko, die voor de N-VA in het Europees Parlement zit. Dat meldt de nieuwssite Politico, die de documenten kon inkijken.

Het onderzoek volgt op een klacht die in november 2022 werd ingediend, zo blijkt uit de documenten. Een onderzoek wordt in het Europees Parlement geopend na een ‘vooronderzoek’ dat moet uitmaken of er redenen zijn om een onderzoek in te stellen.

Politico schetst, op basis van gesprekken met enkele ex-medewerkers van Kanko, een ‘cultuur van angst’ in het team van Kanko. Ze spreken over onredelijke eisen, ook buiten de werkuren, en ‘mind games’, die medewerkers doen geloven dat zij iets fout gedaan hebben terwijl de fout bij Kanko lag. Ook zou Kanko medewerkers vragen om privéklussen voor haar te doen, zoals eten halen of op haar kind passen.

Kanko zei aan Politico dat ze niet kan ingaan op de beschuldigingen ‘uit respect voor de procedure, de commissie die deze uitvoert en het Europees Parlement, en uit respect voor de privacy van alle partijen’. Ze gaf wel meer context bij de klacht. ‘Een voormalige medewerker heeft bij het Europees Parlement een klacht ingediend tegen zijn ontslag en die klacht is gehoord en afgewezen. Hij heeft ook een zogenaamde “intimidatieprocedure” ingeleid. Tot mijn spijt en frustratie nemen die procedures veel tijd in beslag en lopen ze dus nog. Ik heb binnen die procedure al mijn argumenten en weerleggingen gegeven en sta sterk. Maar ik heb me ook gedurende deze hele tijd aan de regels van de procedure gehouden.’

Het is niet duidelijk wanneer het antipestonderzoek in het Europees Parlement zal worden afgerond, aangezien de termijnen van geval tot geval verschillen.

