Kristof Calvo stopt in 2024 met nationale politiek

Kristof Calvo (Groen) zal in 2024 geen kandidaat zijn bij de federale verkiezingen. Daarvoor zou hij een uitzondering moeten vragen aan zijn partij, en dat doet hij niet. Calvo wil zich concentreren op Mechelen, dat hij ‘een plek van hoop’ noemt.

Kristof Calvo was in de vorige legislatuur in de Kamer hét gezicht van de groene oppositie tegen de ‘Zweedse’ regering met N-VA. Maar na de tegenvallende resultaten bij de verkiezingen van 2019 – de groenen gingen wel vooruit, maar veel minder dan verhoopt – en een vicepremierschap dat niet naar hem, maar naar Petra De Sutter (Groen) ging, moest een erg ontgoochelde Calvo zichzelf opnieuw uitvinden, weg van de schijnwerpers.

Calvo kiest er nu voor om de nationale politiek helemaal achter zich te laten en zich te concentreren op zijn stad, Mechelen. ‘Kies ik nu voor de zijlijn? Het omgekeerde is waar. Lokale politiek is dichtbij mensen. Het gaat om concrete daden in plaats van loze beloftes of straffe kreten. Zoals elke mens wil ik iets kunnen opbouwen in plaats van te moeten afbreken. Ik wil een actor zijn, geen commentator. Niet cynisch worden, maar een voluntarist blijven’, zegt hij zelf in een tekst op zijn sociale media.

Calvo worstelde al een tijd met de vraag of hij zich nog opnieuw kandidaat zou stellen voor een vierde verblijf in de Kamer. Daarbij vroeg hij zich vooral af welke impact hij nog vanuit het parlement kon hebben. Na 2019 legde hij zich nog meer dan voorheen toe op politieke vernieuwing, maar de aanslepende discussie over de partijdotaties tonen aan hoe beperkt de slagkracht van een parlementair soms maar is, voluntarist of niet. ‘Na veel wikken en wegen is de knoop nu doorgehakt’, schrijft Calvo. ‘Na drie boeiende periodes als Kamerlid, is het tijd voor nieuwe wegen en een andere rol. Iemand, zoals ik, die veel wil veranderen en vernieuwen, moet ook zelf durven vernieuwen en veranderen.’

Met zijn keuze voor Mechelen, waar hij nog altijd titelvoerend eerste schepen is, zegt Calvo te kiezen voor ‘een andere politiek’. ‘Wie mij kent, is niet verrast. Stel een vraag over Mechelen en ik begin enthousiast te vertellen en weet van geen ophouden. Ik hou van onze stad. Ze is af noch perfect. Maar het is wel een plek van hoop, ambitie en samenhorigheid. Dat is ze geworden dankzij samenwerking over partijgrenzen heen.’ Daarmee verwijst hij naar de Mechelse Stadslijst van liberalen, groenen en onafhankelijken. Dat project wordt nog altijd getrokken door Vlaams vice en titelvoerend burgemeester Bart Somers (Open VLD) en Calvo.

