Werchter schrapt rapper Slowthai na beschuldiging van verkrachting

‘Oeps, deze pagina werd niet gevonden’, zegt de site van Rock Werchter, waar de rapper Slowthai zou optreden. Het festival heeft hem van de affiche gehaald, nadat bekend raakte dat hij beschuldigd wordt van verkrachting. Eerder schrapten Britse festivals als Glastonbury en het Nederlandse Down The Rabbit Hole hem al van de affiche.

De rapper verscheen dinsdag via videoverbinding voor de rechtbank van Oxfordshire op beschuldiging van orale en vaginale penetratie van een vrouw zonder haar toestemming in Oxford in september 2021. Hij weigerde te spreken, behalve om zijn echte naam (Tyron Frampton), zijn geboortedatum en adres te bevestigen. Hij werd op borgtocht vrijgelaten en moet volgende maand opnieuw voor de rechtbank verschijnen.

Op Twitter ontkent de rapper de beschuldigingen. ‘Ik ben onschuldig en ben zeker dat mijn naam gezuiverd zal worden. Tot dan zal ik mijn energie gebruiken om te verzekeren dat deze zaak snel en rechtvaardig tot een einde komt. Ik hoop dat mijn medestanders zich tot die tijd onthouden van commentaar op de situatie, en het proces en de privacy van mijn familie respecteren.’

Onlangs verscheen zijn derde album, Ugly, kort voor ‘u gotta love yourself’. Het kreeg vier sterren in deze krant.

In 2021 haalde Tyron, zijn vorige album, de nummer 1 in de Britse hitlijsten. Het leverde hem ook een Grammy-nominatie op. Zijn eerste album, Nothing great about Britain, werd in 2019 genomineerd voor een Mercury-prijs.

