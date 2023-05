‘Inspirerend, warm en grappig’: internationale sterren reageren op het overlijden van Tina Turner

Het overlijden van Tina Turner lokt veel reacties uit. Bekende namen zoals Mick Jagger, Beyoncé en Barack Obama beschouwen haar overlijden als een groot verlies.

Voor Beyoncé was Tina Turner een inspiratie. ‘Mijn geliefde koningin, je bent de belichaming van kracht en passie’, schrijft Beyoncé op haar website. Ze bedankt haar voor alles wat ze betekend heeft.

‘De woorden legendarisch, iconisch, diva en superster worden vaak te veel gebruikt, en toch belichaamt Tina Turner ze allemaal en zo veel meer’, schrijft zangeres Mariah Carey. ‘Een ongelooflijke artiest, muzikant en pionier.’ Ze noemt haar een inspiratie voor vrouwen. ‘Haar muziek zal de komende generaties blijven inspireren.’

De Amerikaanse president Joe Biden noemt haar een uitzonderlijk talent, iemand die de Amerikaanse muziekwereld heeft veranderd. ‘Ondanks tegenslagen, en zelfs misbruik, bouwde ze een carrière uit die zal herinnerd worden.’

‘Tina Turner was rauw. Ze was krachtig. Ze was niet te stoppen. En ze was onbeschaamd zichzelf.’ Ook volgens oud-president Barack Obama zal de ster van Tina Turner ‘nooit vervagen’.

Muzikale grootheid Elton John betreurt dat de wereld ‘een van zijn opwindendste artiesten verloren is’. ‘Een totale legende op plaat en op het podium’, noemt hij Tina Turner. ‘Ze was onaantastbaar.’

Ook collega-zanger Bryan Adams reageert op het trieste nieuws. ‘Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de tijd die we samen hebben doorgebracht op tournee, in de studio en als vrienden. Bedankt dat je de inspiratie bent voor miljoenen mensen over de hele wereld door je waarheid te spreken en ons het geschenk van je stem te geven. It’s Only Love and that’s all.’

Blondie-frontvrouw Debbie Harry zal Turner herinneren om haar energie, creativiteit en talenten. ‘Tina was een grote inspiratiebron voor mij toen ik aan mijn carrière begon en vandaag is ze dat nog steeds. Ik hou van je, Tina’, schrijft ze op Twitter.

De voormalige basketbalster Earvin ‘Magic’ Johnson schrijft eveneens op Twitter dat ze altijd ‘zoveel energie’ op het podium had en ‘een echte entertainer’ was. ‘Zij creëerde de blauwdruk voor andere grote entertainers als Janet Jackson en Beyoncé en haar nalatenschap zal worden voortgezet door alle energieke artiesten.’

Zelfs het Amerikaanse ruimtevaartprogramma Nasa reageert op het overlijden van het icoon. ‘Simply the Best. Muzieklegende Tina Turner schitterde op het podium en in miljoenen harten als de Queen of Rock ‘n’ Roll. Haar nalatenschap zal voor altijd tussen de sterren leven.’

Van de ene legende naar de andere. ‘Ik ben zo bedroefd over het overlijden van mijn geweldige vriendin Tina Turner’, schrijft Rolling Stones-frontman Mick Jagger op Instagram. ‘Ze was echt een enorm getalenteerde artieste en zangeres. Ze was inspirerend, warm, grappig en gul. Ze heeft me zo goed geholpen toen ik jong was en ik zal haar nooit vergeten.’ Zijn collega-Rolling Stone Ronnie Wood schreef dan weer: ‘God zegene je Tina, de Queen Of Rock And Soul en een dierbare vriendin van onze familie. Liefde en gebeden voor alle familie, vrienden en geliefden van Tina.’

Diana Ross, onsterfelijk dankzij The Supremes en een generatiegenote van Tina Turner, zegt geshockeerd en bedroefd te zijn op Twitter.

I will survive-zangeres Gloria Gaynor schrijft: ‘De iconische legende die de weg vrijmaakte voor zoveel vrouwen in de rockmuziek, zwart en wit. Ze deed het met grote waardigheid en succes wat maar weinigen in haar tijd en in dat muziekgenre zouden durven doen.’

‘Iconisch. Mooi. Een overlever. Pracht. Ons eerste symbool van uitmuntendheid en ongebreideld eigenaarschap van seksualiteit’, schrijft Oscar-winnares Viola Davis, bekend van de film Fences en de serie How to get away with murder, op Facebook. ‘Jij was mijn jeugd. God krijgt vandaag een engel! Rust goed, Ms. Tina Turner. We zullen koesteren.’

Op de officiële Instagrampagina van Tina Turner reageert supermodel Naomi Campbell: ‘Rust in Vrede & Kracht. De Koningin, de legende, het icoon. Er zal nooit een ander zijn. Ik koester mijn tijden met jou.’ Ook de voormalige Destiny’s Child-zangeres Michelle Williams reageerde op Instagram: ‘Je hebt zoveel voor ons betekend. Je moed, kracht, veerkracht en uniekheid zijn enkele van de belangrijkste ingrediënten van je blauwdruk geweest!!! Rust zacht!’ Haar Destiny’s Child-collega Kelly Rowland schreef: ‘Dank je, Queen, dat je je volledig gaf.’

Ook Apple-baas Tim Cook laat van zich horen. ‘Tijdens haar buitengewone leven doorbrak Tina Turner barrières, herdefinieerde muziek en inspireerde de wereld om te dansen. Ze was een icoon, een onvolprezen talent, en ze zal gemist worden’, schrijft hij.

