DeSantis stelt zich officieel kandidaat voor verkiezingen in live interview met Musk

Ron DeSantis heeft woensdag (lokale tijd) officieel zijn kandidaatstelling voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 aangekondigd. De gouverneur van Florida deed dit in een live interview met Twitter-baas Elon Musk.

Eerder op de dag meldden Amerikaanse media al dat DeSantis (44) het papierwerk voor zijn kandidaatstelling had ingediend. Hij geldt als belangrijkste rivaal van oud-president Donald Trump.

De livestream van het event werd geplaagd door technische problemen en in de tussentijd verscheen op het Twitter-account van DeSantis een korte videoboodschap. ‘We hebben de moed nodig om te leiden en de kracht om te winnen’, zei DeSantis daarin. ‘Ik ben Ron DeSantis, en ik ben kandidaat voor het presidentschap om onze grote Amerikaanse comeback te leiden.’

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

Op het drukste moment probeerden meer dan 500.000 mensen het gesprek live te volgen. De audiokwaliteit was matig en de verbinding viel regelmatig uit. De servers hadden het volgens Musk ‘een beetje zwaar’.

Uiteindelijk bleven na twintig minuten vertraging ongeveer 200.000 luisteraars volharden, waaronder Trumps voormalige perssecretaris Kayleigh McEnany, advocaat Rudy Giuliani en juridisch adviseur Jenna Ellis. Ook Trump supporter en congreslid Matt Gaetz en reality tv-ster Caitlin Jenner luisterden mee.

Musk en DeSantis spraken over het belang van vrijheid van meningsuiting en DeSantis loofde Musk voor het kopen van Twitter en het daarmee ‘creëren van een plek waar iedereen vrij is zijn mening te uiten’. Hij liet verder weten dat hij de afgelopen jaren waardering heeft gekregen voor de ‘kwetsbaarheid van onze vrijheden’ en de noodzaak om voor die vrijheden op te komen.

DeSantis heeft er als gouverneur in Florida voor gezorgd dat tientallen boeken op scholen en in bibliotheken verboden zijn, waaronder klassiekers als Kurt Vonneguts Slaughterhouse-five en Margaret Atwoods The handmaid’s tale. Ook is hij de aanjager van de beruchte ‘Parental rights in education act’ in Florida, ook wel de ‘Don’t say gay’-act genoemd, die lessen over seksuele oriëntatie of genderidentiteit vóór het vierde leerjaar verbiedt. Verder heeft hij het universiteiten verboden om geld uit te geven aan diversiteitsprogramma’s.

Trump reageerde voor de officiële aankondiging van DeSantis al via zijn eigen sociale netwerk, Truth Social, met verschillende berichten waarin hij opnieuw naar zijn rivaal verwees als ‘DeSanctimonious’ (‘de schijnheilige’) en de verkorte versie daarvan ‘DeSanctis’. ‘Hopelijk krijgt hij de volledige ervaring met aanvallen van de marxisten, communisten en radicaal-linkse gekken van ons land, zonder hen zal hij nooit zal weten wat voor werk hij doet’, liet Trump verder weten, in een waarschijnlijk sarcastisch bedoelde uitspraak.

