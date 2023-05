Boekenjuf 2023 maakt prioriteit van begrijpend lezen

Maaike Verstraete, klasjuf van het vijfde leerjaar in De Horizon in Snaaskerke, is Boekenjuf van het jaar. ‘We merkten dat het leesniveau en de leesmotivatie daalden. Erg ­weinig leerlingen gingen naar de bib in hun vrije tijd.’ Ze stelde een aantal projecten op met als prioriteit: begrijpend lezen. Precies dat begrijpende lezen is, volgens het internationale Pirls-onderzoek 2021, sterk achteruitgegaan bij Vlaamse leerlingen. Verstraete verbeterde de ­communicatie over lezen naar ouders en integreerde lezen en taal in zo veel mogelijk onderwerpen.

De actie Beste Boekenjuf/meester bekroonde al voor de dertiende keer leerkrachten die creatief en/of effectief aan leesbevordering doen. Dit jaar werden 61 boekenjuffen en -meesters genomineerd door leerlingen, ouders of collega’s. Behalve Verstraete vielen nog twee laureaten in de prijzen: Lieselot Vannieuwenhuyse van De Ooievaar in Poelkapelle en Natalie Van Den Bergh van Sint-Antonius in Liedekerke.

Beste Boekenjuf/meester is een initiatief van Canon Cultuurcel, in samenwerking met Iedereen Leest en Vlaamse kinder- en jeugdboekenuitgevers. (isg)