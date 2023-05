Mick Jagger heeft het goed gezien: Tina Turner was méér dan Ike Turners creatie. Dat bewees ze door na haar scheiding een grotere ster te worden dan ze ooit met Ike was geweest. Tina Turner overleed woensdag in Zwitserland.

Rock-’n-roll heeft een aantal zwarte meters om u tegen te ­zeggen: Sister Rosetta Tharpe, Memphis Minnie, Big Mama Thornton. Maar de queen of rock-’n-roll was Tina Turner, want die was Mick Jagger voor ...