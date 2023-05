Om de extreemrechtse regering van premier Benjamin Netanyahu samen te houden, is de nieuwe Israëlische begroting gul voor de ultra­orthodoxen en kolonisten in de coalitie. Economen waarschuwen voor ‘de toekomst van Israël als welvarend land’.

