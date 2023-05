In 24 uur ging de totale Vlaamse consultancyfactuur van 1,5 miljard naar 640 miljoen euro. Maar ook rond dat cijfer hangt nog dikke mist.

‘Het vermoedelijke cijfer dat voortijdig en zonder context is ­gecommuniceerd, heeft tot verwarring geleid, maar de optelsom van anderhalf miljard euro is niet correct. We komen op een bedrag van zo ...