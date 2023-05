Populaire Aboriginal-Australische televisiepresentator stopt na jarenlang racisme

De Australische presentator Stan Grant (59), van ­Aboriginal afkomst, zet een punt achter zijn carrière nadat hij het doelwit is geworden van een haat­campagne op sociale media.

‘Als het jullie doel was om me pijn te doen, dan zijn jullie daarin geslaagd.’ Met die woorden sprak de populaire tv-presentator Stan Grant internettrollen toe tijdens zijn voorlopig laatste verschijning op de nationale televisie. Vorige week kondigde hij zijn vertrek aan in een column op de website van de Australian Broadcasting Corporation (ABC): ‘Racisme is een misdaad. Ik heb er genoeg van.’

Grant schreef geschiedenis als eerste Aboriginal presentator op een nationaal ­televisienetwerk. Hij won verschillende prijzen voor zijn journalistieke werk. Als buitenlandcorrespondent voor CNN en Al Jazeer bracht hij onder meer verslag uit over ‘the troubles’ in Ierland en de overdracht van de toen nog Britse kolonie Hongkong aan de Chinese Volksrepubliek.

‘Vergeef me als ik niet juich’

Grant zet zich al sinds het begin van zijn carrière in om Aboriginal Australiërs een stem te geven. In een opiniestuk naar ­aanleiding van de kroning van Charles III schreef hij: ‘De Aboriginal gemeenschap werd geweld aangedaan onder het bewind van de Britse monarchie. Die heeft zich daar nooit voor geëxcuseerd. Vergeef me als ik niet juich voor koning Charles III.’ Kort daarna zat hij in een debat over de monarchie tijdens de live-uitzending van de kroning, waar hij die woorden ­herhaalde.

Achteraf kreeg Grant daarvoor heel wat bagger over zich heen op sociale media. Het werd zo erg dat hij besloot zijn ­journalistieke carrière stop te zetten. ­Andere nieuwsmedia maken ook deel uit van het probleem, vindt Grant: ‘Ze ­verdraaien mijn woorden om me haat­dragend te doen lijken.’

#istandwithstan

Grants vertrek deed velen schrikken. Op dit moment circuleren de hashtags ­#istandwithstan en #werejectracism op Twitter. Ze worden gebruikt door prominente mediafiguren en fans die hem willen steunen. ‘De media in Australië leunden doorheen de geschiedenis heel sterk één kant uit’, zegt Narelda Jacobs, een andere journalist van Aboriginal afkomst. ‘Stan Grant probeerde dat evenwicht te herstellen, maar werd daarvoor voortdurend ­aangevallen.’

In zijn column schreef Grant dat geen enkele leidinggevende van ABC ingreep wanneer er leugens over hem verspreid werden. Ook diende ABC pas dit jaar een klacht in bij Twitter tegen de verregaande racistische opmerkingen die Grant al jarenlang moet incasseren. ‘Dit is een ­institutioneel falen’, schreef hij. De ABC-journaliste Ryma Tchier tweette: ‘Als een van de weinige ­Aboriginal tv-presentatoren met een prestigieuze internationale carrière niet ­beschermd kan worden tegen racisme, wat betekent dat dan voor anderen zoals hij die dat pad willen bewandelen?’

