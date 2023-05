Queen of Rock ‘n Roll Tina Turner (83) overleden

Zangeres Tina Turner is overleden op 83-jarige leeftijd. Dat heeft haar woordvoerder bevestigd. Ze was één van de best verkopende artiesten aller tijden, met hits als What’s love got to do with it, Tonight en The best.

De zangeres overleed volgens haar woordvoerder na een slepende ziekte vreedzaam in haar huis in Küsnacht, nabij de Zwitserse stad Zürich. ‘De wereld verliest met haar een muzieklegende en een rolmodel.’ Turner sukkelde al langer met haar gezondheid. Zo kreeg ze in 2016 de diagnose darmkanker, een jaar later moest ze een niertransplantatie ondergaan.

Turner, op 26 november 1939 geboren als Anna Mae Bullock in Tennessee, begon haar carrière in de band van gitarist Ike Turner, met wie ze later zou trouwen. Nadat ze na jaren van mishandeling van Ike was gescheiden, nam haar solocarrière in de jaren 80 een hoge vlucht. Private dancer, dat in 1984 uitkwam, zou haar bekendste album worden en betekende een mijlpaal in haar carrière, waarin ze meer dan 200 miljoen platen zou verkopen.

Na het inzingen van de James Bond-soundtrack ‘GoldenEye’ en succesvolle wereldwijde tournees in 2008 en 2009, zette de zangeres een stap terug. Ze trouwde met de Duitse muziekproducer Erwin Bach en werd Zwitsers staatsburger.