Nawal Farih geeft geen interview met haar lief Sammy Mahdi: ‘Ik kan werk en liefde goed gescheiden houden’

‘Beschikbaar om mee te strijden voor meer groene en progressieve politiek’, liet Wouter De Vriendt gisterenavond weten. De fractieleider voor Groen in de kamer is kandidaat voor een verlengd verblijf in de Kamer. Evident is dat niet bij Groen. Daar geldt immers de regels dat wie al twee bestuursperiodes heeft gezeteld daar alleen een vervolg mag aan breien als de leden uit de provincie daarmee akkoord gaan. De Vriendt zetelt al sinds 2007 in de Kamer. Die goedkeuring kreeg De Vriendt gisterenavond waardoor hij wellicht lijsttrekker wordt in West-Vlaanderen.

Als De Vriendt opnieuw in het parlement komt, kan hij sowieso geen schepen in Oostende worden. Groen laat die cumul niet toe. Nochtans is de kans groot dat Groen daar opnieuw mee bestuurt, want burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) trekt in kartel met Groen en CD&V naar de kiezer. Vlaamse parlementsleden Björn Rzoska en Elisabeth Meuleman maakten eerder al de omgekeerde beslissing. Zij kiezen voor hun stad, Lokeren en Oudernaarde.

Federaal parlementslid Nawal Farih (CD&V) is vastbesloten om haar carrière niet te laten overschaduwen door haar relatie met CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. ‘We krijgen vaak de vraag om een dubbelinterview te geven, maar dat weiger ik per definitie’, zegt ze in Knack. ‘Ik heb zelf hard getimmerd aan mijn carrière, mijn relatie mag die niet overschaduwen. Overigens, ik kan werk en liefde goed gescheiden houden.’

Wiens carrière er al even opzit is die van Jo Vandeurzen. Toch in de politiek want de voormalige minister van Welzijn zit in verschillende bestuursraden en kluste een paar uur bij als consultant voor het departement waaraan hij vroeger leiding gaf. ‘Ik vond het bijzonder pijnlijk om te zien hoe hij werd afgeschilderd’, zegt Farih, die haar carrière nog op zijn kabinet startte. ‘In mijn ogen was het een karaktermoord. Ik wil graag oproepen tot voorzichtigheid. Straks heeft niemand nog zin om als politicus te beginnen.’