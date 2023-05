Geen Roland Garros in mei. Geen Wimbledon in juli. Geen US Open in augustus. Door rugproblemen schrapt Alison Van Uytvanck (29) haar hele zomercampagne.

Alison Van Uytvanck kampt met een dubbele hernia in haar onderrug, die bij bepaalde bewegingen op de zenuwen drukt en pijn veroorzaakt. ‘Hoe het met me gaat? Dat kan beter. Ik heb veel last ­gehad, en ...