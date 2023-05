Geboortehuis Adolf Hitler wordt opleidingscentrum mensenrechten voor politie

In het geboortehuis van Hitler zullen vanaf 2026 politieagenten opgeleid worden in de mensenrechten.

Wat doe je met het huis waarin iemand met zo’n donker trackrecord als Adolf Hitler geboren is? Die discussie woedt al jaren in de Oostenrijkse stad Branau am Inn, dicht bij de Duitse grens, waar Hitler in 1889 geboren werd.

In 2016 dwongen de Oostenrijkse autoriteiten, na een lange juridische strijd, de eigenares om het huis aan de staat te verkopen. Het land wilde koste wat het kost vermijden dat het geboortehuis een trekpleister voor neonazi's zou worden. De eigenares kreeg een compensatie van 800.000 euro.

Wat de overheid er dan wel mee aan moest, was lange tijd niet duidelijk. Het huis staat al leeg sinds 2011. Het gebouw slopen was geen optie, omdat het de indruk zou wekken dat Oostenrijk weigert om het naziverleden onder ogen te zien.

In 2020 besliste de overheid om er een politiekantoor van te maken, maar die beslissing kon niet op de steun van de bevolking rekenen. In een recente bevraging gaf 53 procent van de respondenten aan dat in het huis een organisatie zou moeten komen die aan de slag gaat met onderwerpen als nationaalsocialisme en antifascisme. Twintig procent was voor afbraak van het huis. Slechts 6 procent van de mensen was gewonnen voor gebruik door de overheid.

De overheid breidde haar plannen om er een politiekantoor in onder te brengen nu uit. In de nieuwe gedaante zal Hitlers geboortehuis ook ruimte bieden aan een opleidingscentrum waar politieagenten les krijgen over de mensenrechten. De verbouwing zal beginnen in de herfst, de kosten worden geraamd op 20 miljoen euro. De opening van het nieuwe centrum is voorzien voor 2026.

