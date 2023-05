Italiaan Dainese sprint naar de overwinning in Giro

De Italiaan Alberto Dainese (Team DSM) heeft met een banddikte voorsprong de massasprint gewonnen in de zeventiende rit van de Ronde van Italië. Jonathan Milan en Michael Matthews werden tweede en derde.

Hoe kwam de zege tot stand?

De zeventiende rit in deze Giro kende een traditioneel verloop. Al snel vormden vier renners, waaronder onze landgenoot Senne Leysen, de vroege vlucht. Alle sprintersploegen waren tevreden met de samenstelling van de kopgroep, alleen Team Jayco AlUla legde zich niet meteen neer bij de situatie. Onder anderen Michael Matthews, nochtans de sprinter van dienst bij de Australiërs, probeerde in de beginfase een aantal keren weg te geraken uit het peloton, maar slaagde daar niet in.

De sprintersploegen die controleerden en de vluchters binnen schot hielden: veel meer viel er lange tijd niet te zeggen over de etappe van vandaag. Op een korte regenbui na was het voor de renners eindelijk een keer genieten van het Italiaanse zonnetje. Op twintig kilometer van de aankomst liet Leysen zijn medevluchters achter, een minuut was op dat moment zijn voorsprong. De 27-jarige Belg weerde zich kranig, maar moest er onder de boog van de vijf kilometer aan geloven. En zo kregen we de langverwachte massasprint. Zo saai de etappe was, zo spannend was de sprint. Matthews – de man die niet in zichzelf geloofde – ging van heel ver aan en leek lange tijd op weg naar de zege, maar werd in de laatste meters overvleugeld door zowel Milan als winnaar Dainese.

Wat deden de favorieten?

Zich sparen voor het loodzware drieluik dat er zit aan te komen. Morgen wacht de renners een lastige bergrit, vrijdag is het tijd voor de koninginnenrit en zaterdag staat een moordende klimtijdrit op het menu. De klassementsrenners waren dan ook opgelucht een keer goed weer te hebben. De batterijen zijn weer (een beetje) opgeladen voor de ontknoping van deze Giro.

Deze rit was de laatste kans voor de sprinters tot de slotetappe in Rome. Met die slotetappe in het achterhoofd zullen de sprinters er alles aan doen om in het zware drieluik dat volgt binnen de tijdslimiet te eindigen.

Lees ook