Welke steelstofzuiger wint elk gevecht met het stof?

Snel wat kruimels opzuigen of je hele huis poetsen? Een draadloze steelstofzuiger maakt de klus zoveel makkelijker. Karsten Lemmens test vier exemplaren.

GROEN LASERLICHT

Dyson V15 Detect

Dyson is een bekende naam, en deze V15 Detect bewijst dat dat terecht is. Het toestel is bijzonder handig in gebruik. Dat komt vooral doordat het ding zo wendbaar is: het mondstuk is erg plat, zodat je er makkelijk mee achter kanten en hoekjes kunt. En dankzij een scharnier kun je de steel ook knikken, om makkelijk onder lage kasten of zetels te komen.

Vooraan op het mondstuk zit een groene laser, waarmee je – zeker als het wat donker is – het vuil op de grond goed kunt zien. De laser werkt beter dan de ledlichtjes die andere merken gebruiken en het geeft ook een deugddoend gevoel om al dat vuil te zien verdwijnen.

De zuigkracht is uitstekend, en het toestel past die continu aan de ondergrond aan, van zacht naar sterk. Op het schermpje zie je in een grafiek hoeveel stofdeeltjes en huisstofmijt je al verwijderd hebt. Hoe accuraat of nuttig dat is, laten we in het midden, maar geinig is het wel. Ook geeft het scherm de resterende batterij in minuten weer – veel nuttiger dan een weergave met batterijstreepjes. Het toestel heeft ook een handig systeem om het vuil te verwijderen, waardoor je je handen niet moet vuilmaken. De Dyson komt met een resem opzetstukken, zoals een kruimeldiefborstel of zetelreiniger. En het dock, om het ding tegen de muur te kunnen hangen, is wel zo praktisch.

749 euro, dyson.be

LANGE POETSSESSIE

Bosch Unlimited Serie 8

De Bosch ziet er erg degelijk en misschien ietwat saai uit, maar het toestel functioneert wel zoals het moet. De zuigkracht is uitstekend en dit toestel past die ook automatisch aan de ondergrond aan. Het mondstuk is wat aan de hoge kant, maar dat geldt voor elk toestel dat je met een Dyson vergelijkt. Daardoor voelt de Bosch wat meer aan als een klassieke stofzuiger.

Hij heeft een hele reeks handige opzetstukken, zoals een kruimeldief en klavier-, zetel-, en matrasreinigers, praktisch om de auto mee te poetsen.

Een belangrijke plus is het batterijsysteem: Bosch gebruikt dezelfde batterijen voor al zijn toestellen. Dat wil zeggen dat je de batterijen van deze stofzuiger ook kunt gebruiken in zo’n 170 andere Bosch-toestellen, van boormachines tot heggenscharen. Bovendien zitten er twee batterijen in de doos en een snellader die ze op minder dan een uur tijd oplaadt, een pak sneller dan de 3 à 4 uur bij de concurrentie. Het maakt deze Bosch uitermate geschikt voor lange poetssessies.

600 euro, bosch-home.be

DE MULTITASKER

Philips Aquatrio Cordless

Deze Philips is tegelijk een stofzuiger en een dweiltoestel. We beginnen met de stofzuigfunctie: die werkt naar behoren. Het is een krachtig toestel dat vanwege het hoge mondstuk weer aanvoelt als een klassieke stofzuiger. De Philips heeft geen automatische setting die de zuigkracht zelf aanpast, dus heb je te kiezen tussen twee niveaus. De eerste is daarbij erg zacht, de tweede nogal krachtig, wat behoorlijk aan de batterij vreet.

Ingenieus aan deze philips is dat je er ook mee kunt dweilen. er zit namelijk een tweede ‘steel’ in de doos met twee waterreservoirs. het ene vul je met water en poetsproduct, in het andere komt het vuile water terecht. een speciaal mondstuk met borstels veegt de vloer schoon. met deze functie kun je stofzuigen én dweilen tegelijk, en dat bespaart tijd. toch is het geen grondige dweilbeurt: stevige vlekken krijg je er niet mee weg. het heeft meer weg van ‘opfrissen’, al wordt je vloer behoorlijk nat. Vervelend ook dat het reservoir met proper water nogal klein is, waardoor je snel moet bijvullen. Na het poetsen volgt een hele reinigingsprocedure: je moet het water vervangen, de borstels afnemen en laten drogen.

Deze Philips is dus een multitasker – dat maakt hem ook een stukje duurder. Erg handig en tijdbesparend, maar een perfectionist is hij niet.

850 euro, philips.be

ALLES UITGESTALD

AEG 8000

We zijn alvast fan van het design van deze steelstofzuiger, met toetsen van zacht roségoud. De AEG is qua zuigkracht heel degelijk, en heeft een automatische stand die afwisselt tussen zacht en krachtig. Opvallend aan dit model is de telescopische steel, die je korter maakt wanneer je het toestel opbergt. De steel is wat aan de korte kant, zeker voor grotere mensen. We merkten ook dat het mondstuk de grond lost wanneer je het toestel naar je toe trekt. Misschien een gevolg van die kortere steel?

Deze AEG is uitgerust met heel wat accessoires, waaronder een turbo-mondstuk voor grondige reiniging, kruimeldief-opzetstuk enzovoort. Erg handig daarbij is het dock: daar klik je de stofzuiger in vast wanneer je hem niet gebruikt. Die heeft bovendien twee handige modules waaraan je al de accessoires kunt bevestigen. Dat is praktischer dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Terwijl je bij heel wat merken voor al die opzetstukken vaak een plastic doos nodig hebt om ze in te bewaren, hangt alles bij de AEG gewoon aan het dock vast.

600 euro, aeg.be





Lees ook