Maleisië neemt Swatch-horloges met regenboogkleuren in beslag

Bij een raid op elf Swatch-winkels in Maleisië hebben inspecteurs 164 horloges met regenboogkleuren in beslag genomen. De Zwitserse horlogemaker belooft de schappen weer aan te vullen. ‘Gaan ze straks ook echte regenbogen in beslag nemen?’

De Maleisische autoriteiten hebben half mei 164 horloges van het Zwitserse merk Swatch in beslag genomen tijdens raids op elf winkels in meerdere steden. De horloges zijn onderdeel van de Pride-collectie van Swatch en hebben een totale waarde van 14.000 dollar.

Het persagentschap AFP kon een dagvaarding inkijken waarin het Maleisische ministerie van Binnenlandse Zaken verwees naar een mediawet uit 1984 om de inbeslagname van de ‘Swatch-horloges met lgbti-elementen’ te verantwoorden. Die ‘Printing Presses and Publications Act’ moet voorkomen dat publicaties beledigingen bevatten of de onderlinge relaties tussen rassen ondermijnen.

Zes kleuren, geen zeven

Lgbti mensen worden vaak gediscrimineerd in Maleisië. Homoseksualiteit is er verboden: op ‘sodomie’ staan gevangenisstraffen en lijfstraffen, hoewel handhaving van die wet zeldzaam zou zijn.

Een ambtenaar van het Maleisische ministerie van Binnenlandse Zaken, die niet bij naam genoemd wilde worden, verdedigde de inbeslagname door te zeggen dat de horloges de letters ‘lgbt’ droegen en zes kleuren hadden, in plaats van de zeven in een natuurlijke regenboog. De zeskleurige Pride-vlag is een van de bekendste lgbti-symbolen.

Maar Swatch laat zich niet doen. ‘Volgens de instructies van het hoofdkantoor in Zwitserland zullen we de voorraad nog steeds aanvullen en in het schap uitstallen’, zegt Sarah Kok, marketingmanager voor Swatch Maleisië.

Nick Hayek, de ceo van Swatch, benadrukte dan weer in een reactie dat de horloges een boodschap van vrede en liefde uitdragen en in dat opzicht dus absoluut niet kwetsend kunnen zijn. ‘We vragen ons af hoe de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vele prachtige natuurlijke regenbogen die duizend keer per jaar in de lucht van Maleisië verschijnen, in beslag zullen nemen’, voegde hij er sarcastisch aan toe.

