Het aantal syndici kan de snelle appartementisering van Vlaanderen niet volgen. Ook hebben negen op de tien syndici moeite om voldoende personeel te vinden.

De cijfers liegen er niet om. De appartementisering zet zich voort in Vlaanderen. In 2022 woonde voor het eerst het merendeel van de Vlamingen in een appartement.

De huidige 140.000 appartementen maken ...