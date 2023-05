Brussels Airport wil zo’n 1.500 nachtvluchten schrappen

Na twee jaar zware verliezen door de coronacrisis, heeft de luchthaven van Zaventem vorig jaar weer winst gemaakt. Het herstel is ingezet, maar de groeiambities liggen onder vuur.

Brussels Airport Company heeft vorig jaar 16 miljoen euro nettowinst geboekt. Het was de eerste winst in drie jaar voor de uitbater van de luchthaven in Zaventem, nadat de coronacrisis een diepe financiële put had geslagen, zei topman Arnaud Feist woensdagtijdens een persconferentie. De winst volgt op twee dieprode jaren, waarin de luchthavenuitbater zowat 240 miljoen euro verlies heeft geleden door de impact van de coronacrisis.

Ook vorig jaar was de coronapandemie nog voelbaar, ‘met mondmaskers en reisbeperkingen’, aldus Feist, maar vanaf juli volgde herstel, met een terugkeer naar ‘een meer normale situatie’. De luchthaven klokte uiteindelijk af op 18,9 miljoen passagiers. Dat was een verdubbeling tegenover 2021, maar nog ruim een kwart onder het record van 2019. Er werd 776.000 ton vracht behandeld. Brussels Airport Company draaide een omzet van 549 miljoen euro, bijna driekwart meer dan in 2021.

Einde van de tunnel

Voor Feist betekent de ‘beperkte winst’ dat er ‘weer licht aan het einde van de tunnel’ is. Ook deze zomer merken luchtvaartmaatschappijen een grote vraag naar vliegtickets. Tegelijk erkent Feist dat er grote uitdagingen op de plank liggen. Zo moet de omgevingsvergunning voor de nationale luchthaven, die in juli volgend jaar afloopt, worden vernieuwd. Zowel omwonenden als milieubewegingen willen een rem zetten op de groeiambities van de luchthavenuitbater. Daarbij wordt verwezen naar de luchthaven van Schiphol, waar de Nederlandse regering het aantal vluchten wil beperken.

Brussels Airport Company wil tegemoetkomen aan de bezorgdheden. Plannen voor een nieuwe pier en langere landingsbaan zitten (voorlopig) in de koelkast, zei Feist woensdag op de persconferentie. De gewenste groei in passagiers zal niet tot (veel) meer vliegbewegingen leiden. En behalve strengere uitstootnormen voor vliegtuigen wil de uitbater de overlast voor milieu en omwonenden ook beperken door de nachtvluchten op de luchthaven strenger te behandelen. Daarmee zou ongeveer 10 procent van het aantal nachtvluchten vermeden kunnen worden, of zowat 1.500 vluchten per jaar.

Feist benadrukt dat hij niet wil raken aan het wettelijke plafond op het aantal nachtslots, dat 16.000 per jaar bedraagt – en die vorig jaar voor ruwweg 98 procent waren gevuld. Het is wel de bedoeling strenger op te treden tegen vluchten die geen nachtslot (een toegekend vertrek- of landingsrecht) hebben, maar toch tijdens de nacht (van 23 tot 6 uur) opstijgen of landen. De topman vindt het voorstel ‘een sterk signaal aan de omwonenden dat we rekening houden met hun verzuchtingen’.

Boetes

Opstijgen na 23 uur zonder nachtslot zou worden verboden. Nu kunnen vliegtuigen met vertraging bijvoorbeeld nog na 23 uur vertrekken (als daar een goede reden voor is), maar dat zou niet meer kunnen. ‘Een vliegtuig dat na 23 uur zonder nachtslot op de baan komt, zal moeten terugkeren naar de pier en de passagiers laten ontschepen’, aldus Feist. Dat gebeurt nu al op de luchthaven van Frankfurt. Vluchten die ’s nachts landen op Brussels Airport zonder nachtslot, zouden een boete krijgen.

‘We hebben berekend dat er op die manier 1.500 à 1.600 nachtvluchten per jaar minder zullen zijn’, aldus Feist. Hij benadrukte dat die vluchten niet zullen verdwijnen, maar dat ‘de luchtvaartmaatschappijen ervoor zullen moeten zorgen dat ze voor 23 uur vertrekken’.

De luchthavenuitbater heeft zijn voorstel onlangs overgemaakt aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Het is het directoraat-generaal luchtvaart (DGLV) dat zo’n maatregel kan invoeren. De minister zei begin april dat hij nog voor het zomerreces een oplossing op tafel wil leggen voor de geluidsoverlast rond de luchthaven van Zaventem. Dat is ruimer dan alleen de nachtvluchten.

