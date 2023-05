Fotograaf ook in beroep veroordeeld voor freefights

Freelance fotograaf Sebastian Steveniers (40) is ook in beroep veroordeeld voor zijn deelname aan de gevechten tussen voetbalhooligans waarover hij zijn bekroonde project ‘Bosfights’ maakte.

Steveniers, die als freelance persfotograaf voor De Standaard werkt, stond terecht voor zijn deelname in 2017 aan zogenaamde freefights waarin hooligans van Royal Antwerp FC het op afgelegen plekken opnamen tegen hooligans van andere clubs, zoals AA Gent, Standard Luik en Club Brugge.

In eerste aanleg werd Steveniers nog beschouwd als medeorganisator van de gevechten, maar het hof van beroep vond geen bewijzen daarvoor. Zijn straf werd onder meer daarom in beroep teruggebracht van 18 naar 6 maanden met uitstel.

In eerste aanleg werden twee jaar geleden 66 Antwerpse hooligans veroordeeld voor hun aandeel in de freefights. Een aantal van hen, onder wie Steveniers, ging in beroep.

Steveniers heeft tijdens het onderzoek altijd gezegd dat hij enkel bij de georganiseerde gevechten aanwezig was uit professionele interesse, omdat hij werkte aan een fotoreportage rond freefights. De fotoreportage die Steveniers onder de naam ‘Bosfights’ over de freefights maakte, werd overigens de voorbije jaren een groot succes in binnen- en buitenland en werd ondertussen verschillende keren bekroond.

Deel van hooligangroep

De rechter in beroep vond het aannemelijk dat Steveniers bij de gevechten in de eerste plaats aanwezig was als fotograaf en dat hij daarvoor eerst het vertrouwen had moeten winnen van de deelnemers. Maar de rechter vindt het ook bewezen dat Steveniers in juli 2017 tijdens een georganiseerd gevecht met hooligans Club Brugge zelf ook klappen had uitgedeeld aan vluchtende tegenstanders. De uitleg van Steveniers dat het ging over wettige zelfverdediging vindt de rechter niet geloofwaardig.

Volgens de rechter is het ook duidelijk dat Steveniers zelf tijdens zijn project deel is gaan uitmaken van de hooligangroep Elite Ada. Hij droeg vechtkledij van die groep, had er een tatoeage van laten plaatsen, gaf zijn mening over strategische keuzes en moedigde tijdens de freefights de Antwerpse hooligans aan.

Nathan Steveniers, de broer van Sebastian, die een prominent lid is van Antwerp Elite, kreeg in beroep ook een lichtere straf. Zijn straf van twee jaar cel met uitstel werd herleid tot een werkstraf van 200 uren.

Lees ook