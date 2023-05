Studenten konden in 2022 voor een maximum van 475 werkuren fiscaal voordelig bijverdienen en dat pakket bovendien combineren met maximaal 190 uur aan verenigingswerk. Sinds 1 januari 2023 is de grens voor studentenwerk opgetrokken tot 600 uur (maar die aanpassing zal zich pas laten voelen in de belastingaangifte van volgend jaar).

De enige inhouding op het loon van jobstudenten is een ­verminderde sociale bijdrage van 2,71 procent, waardoor hun ­brutoloon nagenoeg gelijk is aan de som die ze netto in handen krijgen. Jobstudenten ...