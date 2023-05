Nathalie Le Blanc geeft alleeneters verse kookmoed: ‘Het voordeel van alleen wonen is dat niemand het merkt als het eens mislukt’

Voor mezelf doe ik al die moeite niet. Dan eet ik gewoon een boterham, of ik haal iets af. Zonde, vindt auteur en journaliste Nathalie Le Blanc. Want als voor iemand koken een daad van liefde is, waarom zou je het dan niet voor jezelf doen? In haar boek Tafel voor één deelt ze hoe zij het aanpakt, koken voor één. Een gesprek over het goede leven als alleenwoner, en over dominokoken.