Indiaas ‘slaapkamerzwaard’ geveild voor 16,2 miljoen euro

Een achttiende-eeuws Indiaas zwaard dat in 1799 door Britse militairen werd gestolen van het nachtkastje van een sultan is dinsdag in Londen geveild voor 16,2 miljoen euro. Volgens het Britse veilinghuis betreft het een recordopbrengst voor een islamitisch en Indiaas object. Het hoge resultaat kwam als een verrassing. De onbekende koper betaalde liefst zeven keer de hoge richtprijs die het veilinghuis van het zwaard vooraf verwacht had.

Tipoe Sultan (1750-1790) stond te boek als de ‘Tijger van Mysore’. Hij toonde zich een geduchte tegenstander van de Britten. Lange tijd wist hij te voorkomen dat zijn rijk een Britse kolonie zou worden. Tot hij in 1799 de zoveelste veldslag met de Britse Oost-Indische Compagnie verloor. Bij die strijd liet hij het leven.

Tipoe Sultan was een geducht tegenstander van de Britten. Hij overleed in een veldslag in 1799. Foto: getty

Tijgerkop

De Britse militairen roofden uit Tipoes paleis in de hoofdstad Srirangapatna zijn zogenoemde slaapkamerzwaard. Het wapen, een staaltje verfijnd Mogul-smeedwerk, werd als trofee overhandigd aan de zegevierende Britse generaal-majoor David Baird. Een inscriptie in het zwaard getuigt van die gift. Nazaten van Baird verkochten het wapen in 2003. Op een veiling bij een klein Brits veilinghuis bracht het toen slechts 150.000 pond op.

In 2021 vaardigde de Britse regering nog een tijdelijk exportverbod uit voor een tijgerkop, een ornament van de troon van Tipoe dat gelijk met het zwaard werd geplunderd. Die tijgerkop werd toen aangemerkt ‘als een belangrijk symbolisch object in de Anglo-Indiase geschiedenis in de laatste jaren van de achttiende eeuw’. Dat exportverbod voor roofkunst ontlokte destijds felle kritiek.

Het Britse leger bracht Tipoes gevangen genomen vrouwen en kinderen destijds naar Calcutta. Nakomelingen van de sultan wonen daar nog altijd.