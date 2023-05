Voor deze rubriek luisteren we gesprekken af, checken we de mails die u ons stuurt, of pikken we iets op wat in de lucht hangt en distilleren we er een kwestie uit. Die leggen we voor aan drie redacteurs uit drie verschillende generaties. Deze week: ik was te laat op een zelf gevraagde afspraak met een vriend. Is dat nu echt zo erg?