Tariq Ramadan vrijgesproken in Zwitserse verkrachtingszaak

In alvast één verkrachtingszaak is de islamoloog Tariq Ramadan vrijgesproken.

Tariq Ramadan is woensdag door de correctionele rechtbank van Genève vrijgesproken van verkrachting. Een vrouw beschuldigde de islamoloog ervan dat hij haar tot seks gedwongen en verkracht heeft in oktober 2008. De rechtbank oordeelde dat er geen bewijzen zijn. Ramadan heeft altijd zijn onschuld volgehouden. De vrouw kondigde woensdag meteen aan dat ze beroep zou aantekenen.

De intussen 57-jarige ‘Brigitte’ – de vrouw wil niet dat haar echte naam bekend is, omdat ze bedreigd zou zijn – beschuldigt de 60-jarige theoloog ervan haar in de nacht van 28 oktober 2008 mee te hebben genomen naar een hotelkamer in Genève. Daar zou ze brutale seksuele handelingen ondergaan hebben. Tariq Ramadan zou haar ook geslagen en beledigd hebben.

Het slachtoffer, dat zich in haar jeugd tot de islam bekeerde, had Ramadan een maand eerder leren kennen toen ze enkele sessies bijwoonde om haar toewijding te testen. Daarna volgde correspondentie op MSN en Facebook. De avond van de feiten hadden ze een afspraak om samen thee te drinken.

Ramadan diende intussen zelf een klacht in tegen de vrouw voor laster. Hij geeft toe de vrouw te kennen, maar ontkent een seksuele relatie met haar te hebben gehad. Hij zei in de rechtbank dat hij wou vechten tegen de leugens en manipulatie, en vroeg de rechters om zich niet te laten beïnvloeden door ‘de media en politieke ruis’, noch door zijn ‘echte of veronderstelde ideologie’. ‘Vergeet dat ik Tariq Ramadan ben’, vroeg hij de rechters in zijn afsluitende statement.

Ramadan was hoogleraar hedendaagse islamitische studies aan de Universiteit van Oxford, tot hij in 2017 met verlof ging, nadat Franse vrouwen hem beschuldigden van verkrachting. Zijn zaak wordt gezien als de grootste weerslag van de #MeToo-beweging in Frankrijk. In 2021 ging hij, in onderling overleg met de universiteit van Oxford, met vervroegd pensioen vanwege zijn slechte gezondheid. Hij vertelde de rechtbank dat hij multiple sclerose heeft.

De Franse openbare aanklager eiste vorig jaar dat Ramadan in Frankrijk terecht zou staan voor de vermeende verkrachtingen van vier vrouwen tussen 2009 en 2016. Het is aan Franse onderzoeksrechters om te beslissen of die zaken voor de rechter moeten komen. Ramadan werd in 2018 in Frankrijk gearresteerd en zat negen maanden in voorarrest. Hij is voorwaardelijk vrij en mag het land niet verlaten. Voor het proces in Genève kreeg hij uitzonderlijk toestemming om het land te verlaten.

