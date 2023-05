Oproep | Vindt u dat u een leerkracht-specialist kan worden?

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft scholen vanaf 1 september de mogelijkheid om leerkracht-specialisten aan te duiden. Die zullen zo’n 5.700 euro bruto extra per jaar verdienen. Zo komt er voor het eerst echt loondifferentiatie tussen leerkrachten in het onderwijs. ‘De Standaard’ zoekt getuigenissen van leerkrachten over dit idee. U kunt reageren via onderstaand formulier.