Vooruit, Groen en PS willen verhoging spaarrente morgen doordrukken op de regeringskern

De spaarrente moet wettelijk vastgeklikt worden aan de depositorente van de Europese Centrale Bank. Regeringspartij Vooruit wil dat donderdag samen met Groen en de PS doordrukken op de kern, het overleg van de premier en zijn vicepremiers.

‘Het is een quick win. Laten we het binnen de regering snel eens zijn.’ Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere heeft een wetsvoorstel klaar dat het verschil tussen de ECB-rente voor de banken en de rente voor de spaarders beperkt tot wettelijk maximaal 2 procent. Het impliceert dat de banken hun spaarders 1,25 procent moeten aanbieden, het dubbele van wat ze momenteel leveren. Belgische banken parkeren hun overtollige cash (250 miljard euro) bij de ECB. Daarvoor krijgen ze nu een rente van 3,25 procent. De winsten zijn navenant.

Vooruit werkt op twee sporen. Een eerste loopt via het parlement. Vooruit heeft de steun van Groen en PS, zij ondertekenen het wetsvoorstel mee. Maar werken via de regering gaat een stuk sneller. Daarom staat het thema op de agenda van het kernkabinet (de vergadering van de premier en zijn vicepremiers) donderdagavond. Aanvankelijk hield premier Alexander De Croo (Open VLD) die boot af. Momenteel is de regering immers verdeeld. Open VLD en CD&V zijn terughoudend om in te grijpen.

Toch is Depraetere optimistisch. Ook rond de energiefacturen zat de regering aanvankelijk niet op dezelfde lijn. Maar de publieke opinie speelt daar een rol. Het blijft moeilijk uit te leggen dat de banken zowat acht miljard bijkomende winsten boeken zonder dat een stuk terugvloeit naar de spaarders. Vooruit wijst er verder op dat ook de woonkredieten tegenwoordig een stuk duurder uitvallen. Voor de banken rinkelt de kassa twee keer, aan de koopkracht van de burger wordt aan twee kanten geknabbeld.

N-VA op een lijn met Vooruit

Vorige week stuurde minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) alvast een brief naar de banken. Hij wees hen op de wrevel die er in de samenleving ontstond over de ‘extra winsten’ die de banken incasseren ‘ten koste van de vergoeding op de deposito’s die spaarders ter beschikking stellen’. Eerder suggereerde staatssecretaris van Begroting Alexia Bertrand (Open VLD) om de wettelijke minimumrente van 0,11 procent te verhogen om de banken tot actie aan te zetten.

Tijdens een debat woensdagochtend in de bevoegde commissie gaven christendemocraten en liberalen niet meteen de indruk de arm van de banken te willen omwringen. Depraetere benadrukt dat de ECB zelf op haar webstek meldt dat het de bedoeling is dat bij een hogere rente ook de spaarders daarvan kunnen profiteren. ‘In andere landen verhogen de banken wel de spaarrente.’

Overigens zit de N-VA volledig op dezelfde lijn van Vooruit. De oppositiepartij heeft een eigen voorstel klaar dat vertrekt van exact hetzelfde principe. ‘Mensen zien hun zuurverdiende spaargeld wegsmelten. Dat zorgt voor onzekerheid waarvan we niet mogen wegkijken’, argumenteert fractieleider Peter De Roover. De partij wijst er verder op dat de door Vivaldi verhoogde bankentaksen eveneens een oorzaak zijn van de krenterige rente voor spaarders krijgen.

