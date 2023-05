Sherpa’s overtroeven elkaar in aantal beklimmingen van de Mount Everest: ‘Het was niet mijn bedoeling records te breken, ik deed gewoon mijn werk’

In één week tijd werd het record voor de meeste beklimmingen van de hoogste berg ter wereld drie keer aangescherpt. Intussen worden ook andere records gebroken: dat van het meeste beklimmingen in één seizoen. Straks ook dat van de meeste doden?

Een week geleden stond het wereldrecord voor de meeste beklimmingen van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld (8.849 meter), op 26. Vorige week woensdag scherpte de Nepalese sherpa Kami Rita (53) dat record, dat al op zijn naam stond, verder aan met zijn 27ste beklimming.

Maandag evenaarde een andere sherpa dat record. Ook Pasang Dawa (46) stond toen voor de 27ste keer op de top. Dat wou Kami Rita niet over zijn kant laten gaan: hij was op dat moment al opnieuw op weg naar boven, voor de 28ste keer. Dinsdagochtend stond hij weer bovenaan, voor de tweede keer in een week tijd. Nu is hij opnieuw de recordhouder.

Sherpa Kami Rita in 2018, bij zijn aankomst in de Nepalese hoofdstad Kathmandu na een eerdere recordbeklimming. Foto: AP

Het gaat snel met de records, en daar is een reden voor: de sherpa’s hadden het nooit eerder zo druk. Nepal reikte dit jaar 478 vergunningen uit aan buitenlanders die de Sagarmatha willen bedwingen, zoals de Nepalezen de berg zelf noemen. Voor elk van die buitenlandse klimmers, die voor hun tocht tienduizenden euro’s overhebben, trekt ook minstens één sherpa de berg op. De sherpa’s zijn afkomstig uit de valleien rond de Mount Everest en worden beschouwd als de spil van de bergsport in de Himalaya. Ze nemen grote risico’s om uitrusting en voedsel te dragen, touwen te bevestigen of ladders te repareren.

Kami Rita en Pa Dawa werken allebei sinds de jaren ‘90 als gids en ze beklommen – op een uitzondering na – de berg elk jaar minstens één keer. De Amerikaan Garrett Madison, die zich in het basiskamp van de Mount Everest voorbereidt op zijn 13de klim, beschreef Kami Rita in The Guardian als ‘heel sterk’. ‘Het is inspirerend om te zien hoe een lokale klimmer de grenzen op de Mount Everest blijft verleggen’, zei hij. Rita kreeg enkele jaren geleden de bijnaam ‘Everest Man’.

Dodelijke afvalophaling

Achter al die records schuilt een economische noodzaak. ‘Ik brak deze records niet met de bedoeling om ze te breken, maar gewoon door mijn werk als gids’, zei Rita vorige maand tegen AFP. De Himalaya-gemeenschap is voor haar inkomsten sterk afhankelijk van het bergtoerisme, en dat stimuleert haar om zo veel mogelijk toeristen te ontvangen. De Nepalese regering krijgt kritiek te verduren omdat ze te veel mensen op de Mount Everest zou toelaten. Het aantal uitgereikte vergunningen neemt jaar na jaar toe. Dat laat zich vooral voelen in april en mei: de maanden net voor het moessonseizoen zijn met hun heldere lucht ideaal voor een poging om de top te bereiken.

In 2019 ging deze foto van lange files naar de top van de Mount Everest de wereld rond. Foto: AFP

Sinds april lieten al elf mensen hun leven op de flanken van de Mount Everest, waarmee 2023 goed op weg is om een van de dodelijkste jaren te worden. Onder de doden was een Indiase vrouw met een pacemaker. Zij haalde volgens lokale media geld op om haar beklimming te bekostigen, met de slogan ‘Expeditie Everest, op 58 jaar en met een pacemaker’. Ook al zeker vier sherpa’s stierven. Een van hen nam deel aan een jaarlijkse afvalophaling om de route proper te houden.

Vier jaar geleden ging een foto de wereld rond van een lange file op de flanken van de berg. Negen mensen stierven toen – niet door een val, maar omdat ze te veel tijd moesten doorbrengen in de zogenaamde death zone boven 8.000 meter.

In totaal werd de Mount Everest sinds 1953 – toen de Brit Edmund Hillary en sherpa Tenzing Norgay voor het eerst de top bereikten – al meer dan 11.000 keer bedwongen. Meer dan 320 mensen kwamen daarbij om het leven.

