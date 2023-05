Het Kremlin heeft een propagandavideo verspreid waarin Valerie Zorkin, de voorzitter van het Russische grondwettelijke hof, Poetin een 17de-eeuwse kaart voorlegt. Volgens Zorkin staat Oekraïne niet op de kaart. Die geschiedkundige momentopname is nog steeds de drijvende kracht achter Poetins motivatie om de oorlog in Oekraïne te voeren.

Zorkin haalt nochtans zelf de Kozakken aan. Die Kozakken riepen in 1667 een eigen staat uit die later uitgroeide tot het huidige Oekraïne. Maar de ontkenning van het bestaan van een Oekraïense nationaliteit begon al bij tsaar Peter de Grote die sprak over ‘Klein-Rusland’, waarmee hij suggereerde dat de Oekraïners onderdeel waren van de Groot-Russische natie.

