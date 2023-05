Vijftien huiszoekingen bij Duitse klimaatactivisten

In zeven Duitse deelstaten heeft de politie huiszoekingen uitgevoerd in het onderzoek naar zeven klimaatactivisten.

De Duitse politie heeft woensdag in zeven deelstaten huiszoekingen uitgevoerd op adressen van leden van de klimaatactiegroep Letzte Generation (laatste generatie). In totaal werden vijftien adressen doorzocht, zo maakten het parket-generaal van München en de gerechtelijke politie van de deelstaat Beieren bekend.

De operatie van het gerecht heeft te maken met verscheidene klachten die sinds half 2022 tegen de groep werden ingediend. Zeven verdachten, tussen 22 en 38 jaar oud, worden ervan beschuldigd een criminele organisatie te vormen of te steunen. Letzte Generation zou een geldinzamelingscampagne gehouden hebben om misdrijven van de groep te financieren en zo minstens 1,4 miljoen euro opgehaald hebben.

Twee van de beklaagden worden ervan verdacht in april vorig jaar de oliepijpleiding Trieste-Ingolstadt te hebben gesaboteerd. De pijpleiding wordt als kritieke infrastructuur beschouwd en geniet speciale bescherming.

De politie deed huiszoekingen in de deelstaten Hessen, Hamburg, Saksen-Anhalt, Saksen, Beieren, Berlijn en Sleeswijk-Holstein. Volgens de politie namen er ongeveer 170 agenten aan deel.

Letzte Generation blokkeerde al herhaaldelijk het verkeer in Berlijn en andere steden om hardere maatregelen tegen de klimaatverandering te eisen. Ze lijmen zich vast op kruispunten en vragen onder meer om een snelheidsbeperking op snelwegen.

Duitse politici lieten zich al bepaald onvriendelijk uit over klimaatactivisten. Ze werden al vergeleken met onder meer de taliban en de RAF, de extreemlinkse terreurgroep die in de jaren 70 en 80 politici, ambtenaren en zakenlui vermoordde. Ook de Berlijnse politie noemde Letzte Generation al een ‘criminele organisatie die al een jaar misdaden pleegt in de hoofdstad’.

Op de website van de organisatie staat een melding van het parket-generaal van München. De site is in beslag genomen omdat Letzte Generation ‘een criminele organisatie is volgens artikel 129 van het Duitse strafwetboek’. ‘Giften aan de klimaatactiegroep worden beschouwd als illegale steun aan een criminelere organisatie’, waarschuwt het parket-generaal.

Bij de huiszoekingen werd niemand opgepakt.

