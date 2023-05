Het zuiden van Spanje wordt sinds dinsdagochtend geteisterd door hevige regenval. De autoriteiten waarschuwen ook op woensdag voor een blijvend risico op extreme weersomstandigheden.

De hevige regen volgt op een periode van extreme droogte in het zuiden van Spanje. De zwaarst getroffen regio’s zijn Murcia, Valencia en Andalusië waar sinds dinsdagochtend code rood van kracht is. ‘Alle garages staan tot het plafond onder water’, zegt een inwoner van Cartagena aan lokale media.

In Valencia viel de laatste dagen meer regen dan in de voorbije zes maanden samen. De gemeente Ontinyent kreeg op één dag 130 liter per vierkante meter over zich heen, dat is de grootste hoeveelheid neerslag op één dag in honderd jaar.

Scholen, stadsdiensten en kinderdagverblijven blijven voorlopig gesloten. Op verschillende plaatsen is de weg afgesloten als gevolg van overstromingen en puin dat de weg blokkeert. Verschillende mensen moesten uit hun voertuig geëvacueerd worden. Op beelden van de lokale media is te zien hoe het water auto’s meesleurt. ‘We proberen met al onze eenheden zoveel mogelijk water tegen te houden en weg te halen uit liften en garages’, zegt een van de lokale brandweerlieden.

Het nationale weerbureau waarschuwt ook woensdag voor hevige regenval. Verwacht wordt dat er nog zo’n 80 liter per vierkante meter zal vallen in een periode van twaalf uur. In het noorden van het land is code geel van kracht. In die regio, waaronder Catalonië, is er iets minder risico op hevige lokale buien en stormen.

De regen kan helpen om de aanhoudende droogte in Spanje te verlichten, maar ondanks de overstromingen blijft dit seizoen volgens het weerbureau wellicht de droogste lente ooit in Spanje. ‘Er komt nog lang geen einde aan de droogte’, klinkt het op Twitter.

