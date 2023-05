Een man uit West-Vlaanderen die een sterk vermoeden heeft dat hij verwekt is met sperma van een gynaecoloog uit Torhout, heeft deze arts gedagvaard om een DNA-staal af te staan. De arts had de ouders verteld dat hij donorzaad zou gebruiken.

De dertiger in kwestie diende eerder een strafklacht in tegen de gepensioneerde arts wegens medische fout, maar die klacht werd geseponeerd omdat de verjaringstermijn verstreken was. Hij dagvaardt de ...