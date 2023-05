Jeroen Piqueur en ex-minister Luc Van den Bossche doorverwezen naar correctionele rechtbank in Optima-zaak

Bijna alle verdachten in de Optima Bank-zaak, onder wie ook Jeroen Piqueur en ex-minister Luc Van den Bossche, moeten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat besliste de raadkamer in Gent op woensdag.

Nadat het proces al zeven jaar heeft aangesleept, worden de meeste verdachten in het onderzoek naar wanpraktijken bij Optima Bank doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Verschillende verdachten vroegen de buitenvervolgingstelling en enkele advocaten vroegen de nietigheid van het onderzoek, omdat het dossier van de Nationale Bank onrechtmatig verkregen zou zijn. De raadkamer ging daar niet op in. Ze verwees dertien van de veertien verdachten, onder wie ex-topman Jeroen Piqueur en ex-minister Luc Van den Bossche, naar de correctionele rechtbank. Enkel de verzekeringsmaatschappij Lombard, die met Optima samengewerkt had, werd buiten vervolging gesteld. Beroep kan nog aangetekend worden en de motivering van de raadkamer is nog niet bekend.

Optima Bank ging in 2016 failliet. Eind 2017 werd Jeroen Piqueur samen met zijn zoon en dochter aangehouden door de Gentse onderzoeksrechter op verdenking van misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving. De zaak liep lang vertraging op door verschillende procedure-incidenten. Zo werd een onderzoeksrechter gewraakt door ‘schijn van partijdigheid’ en werden enkele bewijsstukken verwijderd door schending van het beroepsgeheim tussen advocaten en cliënten.