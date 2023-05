Bulgaar Georgi Gospodinov wint Booker Prize met ‘nostalgisch pandemieboek’

De Bulgaarse auteur Georgi Gospodinov heeft, samen met vertaalster Angela Rodel, de International Booker Prize gewonnen voor zijn roman Time shelter.

De Britse prijs is bedoeld voor auteurs van over de hele wereld van wie het boek in het Engels is vertaald. Aan de prijs is een geldbedrag van 50.000 pond (bijna 58.000 euro) verbonden, dat wordt verdeeld tussen schrijver en vertaler.

Time shelter, in het Nederlands vertaald als Schuilplaats voor andere tijden, is een nostalgische satire. De roman draait rond ‘de kliniek van het verleden’. Hij gaat over een psychiater-gerontoloog die in Zwitserland een behandeling begint om mensen met Alzheimer te helpen. Om hun geheugen te reactiveren, kunnen ze tot in het kleinste detail hun verleden herbeleven. Het experiment blijkt zo succesvol, dat het tot ver buiten de muren van de kliniek wordt overgenomen.

‘Bedrieger in hart en nieren’

Georgi Gospodinov (1968) werkte Time shelter, zijn derde roman, midden in de pandemie af. Hij laat op zijn beurt de ‘verledenpandemie’ het dagelijks leven overnemen. Daarbij brengt de melkboer opnieuw glazen flessen rond, lopen mensen steeds vaker rond in traditionele klederdracht en installeert de Duitse geheime dienst weer klassieke typemachines, omdat die niet te hacken zijn. Zo groeit de werkelijkheid uit tot één groot re-enactment.

Het boek werd bij de publicatie van de Engelse vertaling, begin 2022, al meteen unaniem bejubeld. ‘Een trickster (bedrieger) in hart en nieren, en vaak erg grappig’, vond The New Yorker. ‘Een komische, maar angstaanjagende roman die nostalgie tot wapen verheft’, schreef The Guardian.

Leïla Slimani, de voorzitster van de jury, noemde Time shelter ‘een geweldige roman over Europa, een continent dat een toekomst nodig heeft, waar het verleden opnieuw wordt uitgevonden en nostalgie een vergif is.’

‘Deze prijs is een aanmoediging voor auteurs uit de Balkan, die vaak buiten de Engelssprekende aandacht vallen’, zei Gospodinov in een reactie.

