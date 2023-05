Wolf bijt schaap dood in West-Vlaanderen

De wolf die in West-Vlaanderen opdook, heeft allicht al een schaap doodgebeten.

In Poperinge werd een wolf gespot die waarschijnlijk uit Frankrijk kwam. In de regio van de waarnemingen vond landbouwer Geert Quaghebeur een van zijn schapen dood terug. ‘Tussen mijn negentien schapen lag een sterk aangevreten kadaver. De avond ervoor had ik ze nog allemaal gezien. Dus het moet ’s nachts gebeurd zijn. Het gaat om een lammetje van een vijftal maand oud. De wolf beet het lammetje in de keel en vrat het borststuk weg. Ik schade mijn schade op zo’n 150 euro.’

Quaghebeur deed aangifte en hoopt op een vergoeding. Maar eerst moet een DNA-onderzoek uitwijzen of het effectief om een wolf ging. ‘We zijn 99 procent zeker op basis van het toeval van de waarneming en het typische vraatpatroon in de nek, maar binnen een maand hebben we uitsluitsel’, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Vlaams Agentschap Natuur en Bos. ‘Het DNA-onderzoek laat ons ook toe om het type wolf te identificeren. Zo hopen we het verspreidingsgedrag in kaart te brengen.’

De landbouwer vindt dat wolven niet thuishoren in Vlaanderen. ‘Wat wordt dat hier de komende jaren? Een omheining dient om je eigen dieren binnen te houden in plaats van andere dieren buiten te houden. Ophokken is ook geen optie, want ze moeten kunnen grazen. Subsidies voor omheiningen, schadevergoedingen... allemaal nutteloos: pak gewoon de wolf aan en laat die leven waar wel plaats is in de natuur. In Vlaanderen hoort hij niet thuis. Ik noem zulke predatoren de dieven en moordenaars onder de dieren. Ik zou hem elimineren, maar dat mag niet.’

Dat het dier in West-Vlaanderen een nieuwe thuis heeft gevonden, is volgens Welkom Wolf ondenkbaar. ‘Dit is geen geschikt gebied voor een wolf’, zegt Jan Loos. ‘Zij hebben een enorme behoefte aan ruimte en bosrijk gebied en dat is er in West-Vlaanderen niet.’ Vermoedelijk zal de wolf hoogstens enkele weken blijven hangen en dan verder rondtrekken.’

