Leerlinge sticht brand nadat haar gsm wordt afgenomen: 19 schoolkinderen overleden in Guyana

Een brand in Guyana die aan minstens negentien schoolkinderen het leven kostte, was aangestoken door een leerlinge die boos was omdat haar mobiele telefoon was afgenomen. Dat heeft een regeringsbron bevestigd.

De brand was in de nacht van zondag op maandag uitgebroken in een slaapzaal van een meisjesschool in Mahdia, een stad in het centrum van het Zuid-Amerikaanse Guyana. Minstens negentien kinderen overleefden het niet, waaronder het 5-jarige zoontje van een toezichter. Er vielen ook tientallen gewonden. Dertig kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

‘Een leerlinge wordt ervan verdacht de verwoestende brand te hebben aangestoken omdat haar mobiele telefoon in beslag was genomen’, meldt de politie. Een anonieme regeringsbron bevestigt dat het tienermeisje – dat zelf niet gewond raakte – de feiten heeft toegegeven. De toezichthouders in de slaapzaal ‘hadden haar telefoon in beslag genomen en het meisje dreigde die avond het gebouw in brand te steken. Iedereen heeft haar gehoord’, klinkt het.

Foto: AFP

Geen brandalarm

Het minderjarige meisje ging vervolgens naar de badkamer, sproeide insecticide op een gordijn, en stak dat vervolgens in brand met een lucifer. Het vuur verspreidde zich daarna snel. Enkele kinderen die het drama overleefden, vertelden aan onderzoekers dat ze wakker werden door geschreeuw van andere meisjes, en dat ze rook uit de doucheruimte zagen komen. Het gebouw, dat gedeeltelijk uit hout bestond, brandde volledig uit.

Volgens de wetsdokter kwamen zes meisjes al zeker om het leven door rookinhalatie en brandwonden, de andere dertien doden moeten nog onderzocht worden. Er worden ook vragen gesteld bij het feit dat de slaapzaal niet was uitgerust met een modern brandalarm, en bij het feit dat de meisjes nooit hadden geleerd wat ze moesten doen bij brand.

Het onderzoek loopt nog, maar het meisje dat verdacht wordt van de brandstichting staat momenteel onder politiebewaking.