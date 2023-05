Voetbal Vlaanderen van plan agressie zwaarder te bestraffen

Op Vlaamse voetbalvelden werden dit jaar alleen al 6.801 incidenten van verbale of fysieke agressie gerapporteerd, meldt Voetbal Vlaanderen. Om dit in te perken, besluit de federatie om vanaf volgend seizoen de voorvallen dubbel zo zwaar te sanctioneren.

Een handgemeen, spuwen op de scheidsrechter, verwensingen roepen naar soms nog heel jonge spelers ...: Voetbal Vlaanderen zegt regelmatig meldingen van dergelijke gevallen van agressie te krijgen. Het disciplinair Comité van Voetbal Vlaanderen gaf dit seizoen 6.801 sancties voor verbale of fysieke agressie. Op ongeveer 330.000 matchen is dat dus zo’n 2 procent. ‘We kunnen dit niet meer tolereren’, aldus Philippe Rosier, algemeen directeur. ‘Blijkbaar zitten deze vormen van agressie ingebakken in onze voetbalcultuur. Met dat antwoord nemen wij geen genoegen meer.’

Om die agressie tegen te gaan, zal Voetbal Vlaanderen met ingang van het seizoen van 2023-2024 de strafmaat voor agressie verdubbelen door de indicatieve tabel voor sancties aan te passen. ‘Hiermee tonen we als federatie dat er geen plaats is voor eender welke vorm van agressie binnen onze sport’, zegt voorzitter Marc Van Craen. Die forse aanpassingen zouden het geweld tegen scheidsrechters moeten doen afnemen. ‘We kregen heel wat verslagen van scheidsrechters met soms onwaarschijnlijke feiten’, klinkt het bij de federatie. De sancties kunnen gaan van uitsluitingen van wedstrijden tot boetes of een oproeping voor de kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme.

Lees ook