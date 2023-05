Terwijl de hele wereld dacht dat Romelu Lukaku (30) slechts één keer vader was, blijkt nu dat hij sinds ruim een jaar ook een tweede zoontje heeft. Na Romeo (4) is er ook Jordan (1).

Voor de Amazon-documentaire One for all ontving Romelu Lukaku uitzonderlijk camera’s bij hem thuis – op 25 mei lanceert de streamingdienst de eerste van vier afleveringen. Daarin verrast Lukaku niet alleen ...