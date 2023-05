Eerst zonnig, later bewolking vanuit het noorden

Het wordt woensdag eerst zonnig met enkele hoge wolken en lokale mistbanken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het noorden. Vooral in het oosten van het land is wat lichte regen niet uitgesloten.

In de namiddag wordt het over het westen opnieuw zonnig. De maxima schommelen van 11 graden in de Hoge Venen tot 19 graden nabij de Franse grens in het westen, voorspelt het KMI.

‘s Avonds kan er lokaal nog wat lichte neerslag vallen, vooral dan in het oosten. Nadien wordt het droog in het hele land met brede opklaringen en wolkenvelden, die talrijker zijn in de westelijke helft van het land. Het koelt af naar 5 tot 11 graden.

Donderdag is het meestal droog met opklaringen en wolkenvelden die talrijker worden in de loop van de dag in het westen en het centrum van het land. In het oosten wordt het zonnig. De maxima schommelen tussen 15 graden aan zee en op de Hoge Venen en tot lokaal 20 graden in het centrum van het land en in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag overwegend zonnig bij maxima van 14 tot 19 graden. Zaterdag klimt het kwik naar ongeveer 21 graden en lokaal is 22 graden mogelijk. Aan zee blijft het wel frisser met maximaal 16 graden bij een vrij krachtige wind.

Zondag wordt het nog warmer, met maxima van 23 tot 24 graden bij een overwegend zonnige hemel.