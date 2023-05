Langs het fietspad van de R4 stond een vrouw langstelige margrieten te plukken. Ze had er haar fiets voor aan de kant gezet, misschien hard de remmen dichtgetrokken, een noodstop voor snijbloemen. Ik begon er de dagen nadien op te letten. Er staan inderdaad niet veel margrieten langs de weg. Dan is het niet raar dat je bij zo’n toefje alles laat vallen. Klaproos, smeerwortel, koekoeksbloem, fluitenkruid, koolzaad, uitstekend voor het veldboeket hoor, maar helemaal fleurig wordt het met margrieten. Ik stel me de vrouw voor, hoe ze naar huis fietst, een vaas zoekt, de bloemen ’s nachts buitenzet, om ze langer te houden. En heel het huis blij.