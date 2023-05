Joke Van Caesbroeck

Na een bezoek aan de bakker deelde ik de ochtend en mijn vertrouwde bankje met een man van rond de vijftig. Ik zei hem dat ik mezelf steeds op voorhand beloon en vervolgens niks doe. Hij weigerde een koffiekoek en zei dat hij een narcist is die bang is voor zelfhaat, het bezorgde hem faalangst. Na onze ontboezemingen zwegen we. We keken recht voor ons uit. Pas wanneer je elkaar in de ogen kijkt, wordt schaamte beschamend. Tijdens de lange stilte liep een neuriënde zwerver langs met een hond die een strik droeg. Twee kwebbelende vrouwen jogden voorbij. We ­vingen maar een enkele zin op: zolang we kunnen blijven praten, gaat alles goed.