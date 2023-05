Drie keer zoveel snelheidsboetes in Vlaanderen als in Wallonië: ‘Waalse politici niet geïnteresseerd in verkeersveiligheid’

Nooit eerder werden in ons land zoveel snelheidsovertredingen vastgesteld. Al loopt Wallonië daarin achter. ‘Waalse politici zijn niet geïnteresseerd in verkeersveiligheid.’

Nooit eerder liepen automobilisten in ons land ­zo vaak tegen de lamp omdat ze te snel ­reden: exact 6.158.323 keer. Dat zijn elke maand meer dan 510.000 snelheidsovertredingen, of dagelijks bijna 17.000. Daarmee zijn ze goed voor 80 procent van alle verkeers­inbreuken, blijkt uit gedetailleerde cijfers die de federale politie dinsdag publiceerde.

Het gros van die snelheidsovertredingen werd in Vlaanderen vastgesteld, 4,4 miljoen of iets meer dan 70 procent van de 6,2 miljoen flitsboetes vorig jaar. Wallonië is goed voor 1,4 miljoen boetes, zo’n 20 procent. Het Brussels ­Gewest stelde bijna 400.000 snelheidsovertredingen vast.

Vanuit de politiek is de kritiek op de Waalse cijfers hard. ‘Ze bewijzen opnieuw dat Waalse politici niet geïnteresseerd zijn in een betere verkeersveiligheid’, aldus Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit). ‘Nochtans doet geen enkele andere Europese regio het qua verkeersveiligheid zo slecht, op een paar afgelegen ­regio’s in Polen en Roemenië na. De mortaliteitsgraad – de kans dat je dodelijk verongelukt – is in Wallonië bijna dubbel zo hoog als in Vlaanderen.’

‘Slechts mondjesmaat ­installeert Wallonië traject­controles. Die zijn nochtans erg ­effectief tegen overdreven snelheid. Er staan er in Vlaanderen intussen tien keer ­zoveel’, hekelt Vandenbroucke.

Het kabinet van Waals ­minister voor Verkeersveiligheid Valérie De Bue (MR) reageert dat Wallonië ‘wel degelijk bezig is met de verkeersveiligheiddrastisch te verbeteren dankzij extra flitscamera’s en trajectcontroles’.

