Nieuwe zoekactie naar Madeleine McCann begonnen in Portugal

In het onderzoek naar de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann zijn dinsdag in Portugal nieuwe zoekacties gestart. Er zijn duikers van de politie gezien aan het Arade-stuwmeer in het zuiden van het land, alsook een motorboot van de politie.

Het stuwmeer ligt op zo’n ­50 kilometer van het vakantie­complex van Praia da Luz waar ‘Maddie’ in mei 2007 is verdwenen. De ­Portugese politie handelt op vraag van Duitse collega’s.

DS Video | Portugese politie maakt zich klaar voor zoekactie naar Maddie McCann. Video: De Standaard

De toen driejarige Madeleine McCann ­verdween op 3 mei 2007. In de ­zomer van 2020 werd bekend dat er een Duitse moordverdachte is. ­Onderzoekers gaan ervan uit dat de nu 46-jarige Christian Brückner het meisje ontvoerde en om het ­leven bracht. Er zijn veel aanwijzingen daarvoor, maar de bewijs­ketting is niet gesloten. Dat heeft het openbaar ministerie van Braunschweig al vaak gezegd. Het vermoeden van onschuld geldt nog altijd als basisprincipe.